Главное, о чем сказала Наталья Комарова в ходе обращения к югорчанам

На конец ноября выпали ключевые события в политике и экономике Югры – Наталья Комарова в ходе часовой речи озвучила инвестиционное послание, отчет о работе правительства автономного округа за 2021 год, а также обращение к жителям региона, а затем парламентарии одобрили бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. СИА-ПРЕСС подробно расскажет о всех этих событиях, начнем с обращения губернатора.

В своем выступлении, которое транслировалось по многим телеканалам, а также в социальных сетях, Наталья Комарова охватила емко охватила все аспекты жизни региона с точки зрения отчетов, планов развития и поручений. Все они в рамках государственного подхода были увязаны и вплетены в большие федеральные тренды – национальные проекты, цели и задачи, которые ставит президент и которые контролирует его администрация по большой и сложной системе KPI.

Разумеется, красной нитью через все обращение проходила тема коронавируса и комплексного ответа регионального правительства на те беды, что пандемия принесла в автономный округ. Не только медицина, но меры социальной поддержки, инвестиционная политика, занятость населения и даже механизмы поддержки гражданского общества – везде был заметны отголоски той непростой борьбы, которую Югра ведет с инфекцией.

Итак, самое важное, о чем сказала Наталья Комарова.

Югра – в десятке регионов с наиболее высокими доходами. Всего 5,8 процента жителей региона получают около 30 тысяч рублей, и 22 процента имеют зарплату, превышающую 100 тысяч рублей. Регион даже в условиях коронавируса находится на шестом месте в России по коэффициенту естественного прироста населения.

Ежедневно 4,5 тысячи медиков помогают пациентам с COVID-19. «Они не спят ночами, наблюдают каждого пациента в ковидном госпитале, работают на вызовах, приемах до последнего пациента. В условиях пандемии система здравоохранения работает с колоссальной перегрузкой. Есть факты сбоя в работе регистратур, оказании помощи без задержки. Прошу извинения за то, что не всегда справляемся», – сказала Наталья Комарова.

В 2021 году в Югре станет меньше на 110 тысяч квадратных метров аварийного жилья, которое признали таковым до 2017 года. Практически полностью закрыта проблема балков – в таких приспособленных помещениях живут всего 129 семей, план по их переселению уже сформирован, деньги выделены. При этом в автономном округе введут почти 880 тысяч квадратов новых домов. Уровень газификации составляет 82,3 процента – на 11 процентов выше, чем в среднем по стране.

В 2021 году в Югре ввели 700 новых мест в детсадах и таким образом был на 100 процентов решен вопрос с очередями для детей от полутора лет. До 74 процентов выросла доля школьников, которые учатся только в одну смену – благодаря двум школам в Сугуте, одной в Ханты-Мансийске и одной в Салыме.

До 47,4 процентов выросла доля населения, которое систематически занимается физкультурой и спортом. Особый стимул к росту этого показателя дадут успехи югорчан на Олимпийских и Паралимпийских играх. «В историю Югры вошли первые паралимпийские золото и серебро в плавании Анастасии Гонтарь. Анастасия после победы сказала: «Это путь длиною в жизнь». Слезы нашей чемпионки покорили мир», – отметила Наталья Комарова.

Социальная сфера – серьезный приоритет в работе губернатора, но ее оборотная сторона – экономика, которая, будучи в хорошем состоянии, способна дать округу достаточное количество ресурсов для удовлетворения потребностей граждан и обязательств перед ними. Важная часть экономики – добыча нефти. По итогам десяти месяцев 2021 года она выросла на 1,2 млн тонн по сравнению с тем же периодом 2020 года. «По итогам года недропользователи прогнозируют объем добычи на уровне 214 млн тонн, что выше объема добычи предыдущего года. Добыча природного и попутного нефтяного газа по итогам 2021 года ожидается на уровне 33 млрд куб м, что соответствует показателям 2020 года», – подчеркнула Наталья Комарова.

Инвестиционная привлекательность Югры выросла настолько, что по итогам 2020 года автономный округ занял шестое место в России по этому показателю – успехи на этом поприще отметил даже президент. В экономику региона за год вложен более чем триллион рублей, или по 605 тысяч рублей на каждого жителя.

Благодаря экономической устойчивости Югра может позволить себе без всяких опасений брать кредиты из федерального бюджета под низкий процент и реализовывать необходимые инфраструктурные проекты. «Общий бюджет проектов кредитования – 64,5 млрд рублей. Их реализация позволит обеспечить дополнительные поступления в консолидированный бюджет автономного округа порядка 38,6 млрд рублей», – отметила Наталья Комарова. И еще раз напомнила о том, что в начале 2022 года стартует строительство важнейшего стратегического проекта пятилетия – второй мост через Обь возле Сургута. Ввести его в эксплуатацию планируется в 2025 году.

И, конечно, речь шла о планах на будущее. Они и раньше носили социальный характер, а в нынешние непростые времена еще больше направлены на улучшение жизни югорчан, особенно – семей с детьми. «В 2022 году в дополнение к традиционному подарку «Расту в Югре» будет введена единовременная выплата в сумме 15 тысяч рублей молодым мамам при рождении первого ребенка. Поручаю Департаменту социального развития автономного округа внести в Правительство автономного округа проект соответствующего решения», – сказала Наталья Комарова.

Губернатор предложила объявить наступающий 2022-й Годом Здоровьесбережения (дадим по этому поводу расширенную цитату): «Предлагаю объявить 2022 год – Годом Здоровьесбережения в Югре. Это будет год для каждого, кто стремится сделать жизнь вокруг себя, в своем доме, в Югре, лучше, безопаснее, внедряет гражданские инициативы, технологии в медицине, науке, направленные на сохранение здоровья.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – регион лидер, труженик, локомотив роста российской экономики, обеспечивающий инновационное развитие национальной экономики, энергетическую безопасность страны. Мы опираемся на бережливые технологии, эффективность социальной политики, кадровой политики, природоохранной деятельности, семью, веру, сплоченность, Родину.

Мы умеем жить в гармонии с природой, находить общий язык на нашей многонациональной земле, поддерживать друг друга, сообща преодолевать трудности. Это многовековой порядок развития Югры. Под покровительством югорской земли, уверена, мы преодолеем все испытания.

Югра для каждого, Югра для всех. Благодарю за внимание. Будьте здоровы!».

Обращение губернатора прокомментировали депутаты и эксперты, наблюдавшие за речью Натальи Комаровой в режиме онлайн. По словам председателя думы Югры Бориса Хохрякова, это было одно из самых главных общественно-политических событий в жизни Югры в уходящем году: «Отчет комплексный, аналитический. В нем отражены все этапы социально-экономического развития Югры за этот год. Я должен сказать, что всегда приоритетом было и остается в работе губернатора, правительства, думы – человек. Его здоровье, социальное самочувствие, условия для его развития. Югра традиционно занимает первые строчки в различных рейтингах, начиная от уровня жизни, заработной платы, благоустройства наших населенных пунктов.

Все говорит о том, что Югра развивается и является одним из самых стабильных регионов России. Это возможно благодаря уверенной и правильной позиции Губернатора Югры, которая ведет регион к намеченной цели».

«Наталья Владимировна акцентировала внимание на том, что прошедшие в сентябре «большие выборы» еще раз продемонстрировали важность прямого диалога с гражданским обществом и высокого ожидания командной работы по всем вопросам, волнующим людей, а также необходимости того, чтобы работа с наказами, инициативами, предложениями югорчан была закреплена как приоритет для думы автономного округа, – прокомментировал депутат регионального парламента Николай Ташланов. – Считаю это прямым поручением и уверен, что парламентарии в тесном взаимодействии с губернатором, правительством, территориальными органами федеральной власти в наступающем году продолжат активную работу, направленную на дальнейший экономический рост Югры, повышение уровня и качества жизни населения».

Сенатор Совета Федерации от Югры Эдуард Исаков обратил внимание на эмоциональную составляющую послания: «Но главное – это не цифры, а люди, и всех нас глубоко затронуло финальное прямое включение из Нягани, в котором 9-летний Даниил Безносенков зачитал свое письмо-обращение к Дедушке Морозу. В нем он попросил зимнего волшебника, ни о сладостях и подарках, а о том, чтобы на Земле прекратилась пандемия и его мама – врач, работающая с анализами на COVID-19 в местной больнице, стала чаще бывать дома. Была здоровой и счастливой, а не вечно уставшей…

Неслучайно 2022 год был назван годом здоровьесбережения. Я надеюсь, что в следующем году нам действительно получится обуздать коронавирус и на передний план выйдут лучшие гражданские инициативы в медицине и науке, которых у нас не занимать. Ведь каким будет наше будущее зависит только от нас!»

Не в первый раз Наталья Комарова в своем обращении к жителям Югры демонстрирует сплав сильной управленческой воли с контролем ситуации в регионе и эмоционального посыла – сигнала о том, что для югорчан он своя, готовая слышать каждого и отвечать на запросы. Искренность, открытость и готовность реагировать на потребности граждан давно стали одной из визитных карточек главы Югры. Все большее внимание к людям, переживающим непростые времена из-за пандемии, отразилось и на финале обращения. В прошлый раз она завершила свою речь словами: «Служу югорчанам. Служу России», на этот раз – более теплым: «Югра для каждого. Югра для всех».