За сутки у 237 югорчан подтвердился коронавирус

За минувшие сутки новые заболевшие коронавирусом выявлены во всех муниципалитетах Югры. Суточный прирост заболевших – 237 человек. Лидируют по этому показателю Сургут (+37), Ханты-Мансийск (+30) и Нижневартовск (+38).

Число летальных случаев достигло 1 684 – за сутки умерли 11 человек.

Сейчас лечение продолжают 5 712 пациент. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 19, с симптомами ОРВИ – 213, в бессимптомной форме заболевания – 5.

Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 89 224.