В Югре стартовала акция «Подари чудо детям»

Югорчан пригласили поучаствовать в акции от «Гуманитарного Добровольческого Корпуса», чтобы собрать новогодние презенты для детей из Сирии и Донбасса, рассказывает департамент общественных и внешних связей автономного округа.

«Донецкий академический областной театр кукол обратился к нам с просьбой о помощи в установке уличной новогодней ели. В связи с чем мы будем собирать средства и на исполнение этой мечты юных жителей Донецка, – рассказал председатель АНО «Гуманитарный Добровольческий Корпус» Эдуард Логинов. – При этом там же силами югорчан, театральных коллективов мы организуем для ребят праздничный утренник».

В Донецке проведение акции «Подари чудо детям» запланировано на 15 декабря, а в Сирийской Народной Республике – 7 января.

Сбор подарочных наборов и денежных средств ведется до 10 декабря. Они принимаются АНО «Гуманитарный Добровольческий Корпус» по адресу: Сургут, проспект Ленина, д. 67а с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.

Дополнительную информацию о проекте можно получить по телефону: +7 (3462) 24-73-33, а также посредством электронной почты: info@humcorps.com.