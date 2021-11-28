«Скол» больше не может летать в страны Евросоюза

Авиакомпания «Скол» больше не может осуществлять рейсы в страны Евросоюза. Запрет наложила Еврокомиссия, решение уже опубликовано на сайте исполнительного органа, передает РБК. Отмечается, что до этого российских воздушных перевозчиков в списке не было.

Причиной этому послужило опасение комиссии, что «Скол» не соответствует международным стандартам безопасности. Помимо этого, в список попали еще 97 авиакомпаний – в большинстве своем, африканские. Также в перечне находятся авиационные власти Армении и Киргизии, включая все авиакомпании этих двух стран.