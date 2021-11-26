В СК раскрыли подробности коррупционного дела при строительстве больницы в Нижневартовске

В СУ СКР по ХМАО раскрыли подробности ареста директора филиала окружного Управления капитального строительства Александра Макарикова. По данным ведомства, чиновника задержали в Ханты-Мансийске еще в октябре, 24 октября суд отправил его под стражу, однако известно об этом стало только сегодня. Против чиновника возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в период с сентября 2020 года по сентябрь 2021-го Макариков, находясь на территории Москвы и Московской области, получил 35 млн руб. от представителей подрядчика, получившего госконтракт на поставку оборудования для строящейся в Нижневартовске больницы на 1 100 мест.

«Указанные денежные средства получены в качестве взятки за лояльное отношение к выполнению условий контракта, в том числе за принятие работ в полном объеме при их фактическом несоответствии условиям контракта», - сообщили в СК.

В ходе следственных действий у обвиняемого изъяли деньги в размере свыше 14 млн руб., также наложен арест на его счета в банке, где хранятся 20 млн руб.

Расследование уголовного дела продолжается.