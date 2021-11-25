В Югре пройдет научно-популярная лекция о запахах и феромонах

Очередная научно-популярная лекция для югорчан пройдет в воскресенье, 28 ноября. Ее тема звучит так: «Действуют ли на нас феромоны? О том, как мы чувствуем запахи». «Запах и связанные с сильными ароматами вещества оказывали сильное влияние на историю всего человечества. После краткого исторического экскурса лектор расскажет о механизме восприятия запаха, за расшифровку которого несколько лет назад была получена Нобелевская премия. Также будет затронут вопрос о составе духов с феромонами, и насколько они на самом деле воздействуют на людей. В финале лектор расскажет о некоторых перспективах индустрии запахов и нашем их восприятии в дальнейшем», – рассказывают организаторы мероприятия из АНО «Интеллектуальный клуб».

Лекцию прочитает и ответит на вопросы слушателей выпускник химического факультета СПбГУ, преподаватель Академической гимназии СПбГУ, член оргкомитета Международного турнира естественных наук Антон Голышев. Начало мероприятия — 28 ноября в 14.00.

Напомним, что первая лекция этой серии была посвящена онкологии, современным методам ее лечения, профилактики и ранней диагностики. Ее запись можно посмотреть в сообществе ЮНТИ ВКонтакте.

Текущую серию онлайн-лекций проводит АНО «Интеллектуальный клуб» в рамках проекта «Предпринимательский университет», поддержанного Фондом президентских грантов.