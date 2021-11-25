Парламент Югры поддержал инициативу федерального правительства о коронавирусных ограничениях

Дума Югры сегодня, 25 ноября, поддержала изменения в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который сейчас проходит обсуждение во всех региональных парламентах страны. Согласно разработанному правительством России документу, в случае обострения пандемии коронавируса на национальном уровне могут быть введены ограничения на доступ в некоторые магазины (не являющиеся жизненно важными – то есть продуктовых это не коснется), а также общепит и массовые мероприятия. Попадать туда смогут граждане, получившие QR-код на основании одного из следующих документов: сертификата о вакцинации, справки о недавно перенесенном коронавируса, справки о медотводе от прививки, а также действующего отрицательного ПЦР-теста.

«Данный законопроект позволяет систематизировать порядок доступа людей на мероприятия, в места массового пребывания, учреждения, передвижения граждан, – рассказала в ходе заседания региональной думы глава Роспотребнадзора Югры Майя Соловьева. – Это должно снизить вероятность заражения для вакцинированного населения, защитить непривитую часть граждан, а также не позволит допустить трансформации вируса, появления новых мутаций».

Замруководителя окружного Роспотребнадзора Инна Кудрявцева добавила, что базовый смысл закона – в сохранении общественного здоровья и формирования коллективной безопасности. «Массовая профилактика уже неоднократно подтверждала свою состоятельность. На других инфекциях мы видели возможности иммунопрофилактики. В иммунной среде вирус всегда ослабляет свои вирулентные свойства, его циркуляция уменьшается», – подчеркнула она.

Депутаты согласились с тем, что, несмотря на некоторое улучшение эпидемиологической обстановки после временного локдауна в начале ноября, до победы над коронавирусом еще очень далеко. «Обстановка не самая благополучная. По данным оперштаба, с начала пандемии в округе заразилось 88 тысяч человек, 1600 из них скончались, – отметил депутат думы Югры Сергей Великий. – И хотя сейчас волна заболеваемости идет на спад, тревожность сохраняется. В Роспотребнадзоре отмечают, что в странах Европы уже наблюдается новая волна роста числа инфицированных, поэтому необходимы серьезные меры».

В итоге парламентарии уверенным большинством поддержали законопроект. Мотивацию депутатов объяснила зампредседателя думы Югры Наталья Западнова: «Если сегодня ситуацию не взять под контроль таким образом, никаких ресурсов и возможностей системы здравоохранения не хватит. Врачи увольняются с работы вследствие профессионального выгорания, следствием пандемии стала нехватка среднего и младшего медицинского персонала».

Надо признать, что сама по себе инициатива, которую выдвинуло федеральное правительство, вызвало нездоровый ажиотаж в социальных сетях, особенно, среди противников вакцинации. Многие посчитали, что это решение нарушит их права. Однако многие жители Югры и представители общественных организаций, напротив, поддержали поправки в законопроект и призвали власти региона дать на них положительный ответ.

«Я считаю, что это правильное решение. Невозможно каждый день смотреть на ужасающую статистику – мы теряем больше 1200 жизней ежесуточно. Это чьи-то мамы, папы, бабушки и дедушки, – комментирует эксперт общественной палаты Югры и председатель РОО «Югорский интеллектуальный клуб» Ольга Сидорова. – Остановить это национальное бедствие можно только при помощи массовой вакцинации и некоторых ограничений на близкие контакты большого количества человек. К тому же ограничения эти носят временный характер.

Вспомните большой локдаун, который у нас был год назад. Если мы не хотим повторения таких жестких мер, и при этом не терять тысячи наших соотечественников ежедневно, то нужно ответственно и с пониманием отнестись к принимаемым нашим правительством решениям. Вместе победить пандемию и вернуться к нормально жизни».

Есть все основания полагать, что многие россияне построили свое мнение относительно поправок в законопроект без полноценного ознакомления, о чем идет речь и какие новации этот документ внесет в нашу жизнь. «Скажу так: прежде чем паниковать, предложил бы изучить предложения. Я прочел. Ничего пугающего в изменениях не увидел, – объясняет депутат думы Сургута Александр Олейников. – Все изменения направлены на урегулирование порядка предоставления услуг гражданам в СЛУЧАЕ распространения новой коронавирусной инфекции. Закон четко определит, как действовать, как мы будем получать результаты исследований, как и где применять QR-коды и прочее. Мы и так уже живем в этой реальности».

Председатель думы Сургута и главврач городской поликлиники №1 Максим Слепов подходит к вопросу с профессиональной точки зрения: «Сегодня в поликлиниках наблюдается около 3.5 тысяч человек, почти 350 из них – это дети, 20 – беременные женщины. Скорая помощь выполняет порядка 1,5 тысяч вызовов в сутки. Работают около 60 поликлинических бригад, в том числе оказывающих неотложную медицинскую помощь. За два часа медики выполняют в среднем по 200 вызов по факту неотложной помощи.

Таких показателей не регистрировали ни в первую, ни во вторую волну пандемии. Я, как врач, как депутат, как сын, отец и супруг, повторял и буду повторять, что остановить это страшное шествие вируса по планете, спасти наших близких может только вакцинация. Поэтому обеими руками ЗА законодательное урегулирование этого вопроса».

Любые решения, касающиеся коронавирусных ограничений – непростые. Главное – руководствоваться научными фактами, и понимать, что закон принимается для защиты жизни и здоровья людей.