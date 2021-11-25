Прокуратура начала проверку по факту возгорания вертолета Ми-2 в Югре

Сургутская транспортная прокуратура проводит проверку по факту возгорания вертолета Ми-2 авиакомпании «Конверс Авис». Инцидент произошел утром 25 ноября в 28 км от города Покачи. Вертолет загорелся после выполнения рейса по маршруту Лангепас – месторождение Покачинефтегаз.



Фото: Уральская транспортная прокуратура

«Вертолет осуществлял экспедиционный полет с целью осмотра нефтяной скважины. Выполнив посадку, пилот высадил пассажиров и воздушное судно ожидало их возвращения с работающими двигателями. В момент стоянки произошел провал колеса шасси, в результате чего вертолет накренился, лопастями задел землю и загорелся», - сообщили подробности в надзорном ведомстве.

В результате пожара вертолет полностью сгорел. На борту судна находились член экипажа и два пассажира, их доставили в Когалым резервным судном. Пострадавших нет.