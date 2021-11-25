Прокурор ХМАО, убитый в 2000 году, стал почетным гражданином округа посмертно

Дума ХМАО присвоила звание «Почетный гражданин Ханты-Мансийского округа» убитому прокурору Юрию Бедерину. Его застрелили на пороге собственного дома в июле 2000 года, а заказчика убийства нашли только в октябре текущего.

Юрий Бедерин был назначен прокурором ХМАО в декабре 1992 года. Он стал первым прокурором автономного округа как субъекта РФ. За время службы Бедерин неоднократно поощрялся приказами Генпрокурора СССР и Генпрокурора РФ. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

«Юрий Александрович за время службы внес значительный вклад в становление прокуратуры округа, подбора и воспитания прокурорско-следственных кадров, в укрепление законности и правопорядка на территории региона», - говорится в сообщении думы.

Прокурор Югры Юрий Бедерин был убит 25 июля 2000 года в подъезде собственного дома тремя выстрелами из самодельного огнестрельного нарезного пистолета. По версии следствия, заказчиком убийства стал главный контролер-ревизор контрольно-ревизионного управления Министерства финансов РФ по Югре Юрий Чекин, которого прокурор планировал привлечь к уголовной ответственности за мошенничество. Чекина задержали в конце октября этого года. 21 год он находился в международном розыске и скрывался в разных регионах страны. В последние годы мужчина жил в съемной квартире в Ханты-Мансийске.