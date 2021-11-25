В регионах Большой Тюмени выросла задолженность бизнесменов перед банками

За январь — сентябрь 2021 года представители малого и среднего бизнеса (МСП) Югры, Тюменской области и Ямала получили кредиты на сумму 142 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных кредитов вырос на 18%, сообщили в отделении Банка России по Тюменской области.

Совокупная задолженность по кредитам, предоставленным банками предпринимателям, выросла на 23% по сравнению с годом ранее. На начало октября она составила 156 млрд руб. Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов осталась на уровне 6%.

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам МСП сентябре 2021 года составила 9,3%. В целом по России она выросла на 1,2 процентного пункта.

«Несмотря на рост ставок, кредитный портфель субъектов МСП показывает положительную динамику. Банк России выделил дополнительный лимит в размере 60 млрд рублей на льготное кредитование субъектов МСП тех отраслей, которые наиболее пострадали от введения временных противоэпидемических мер», – отметила заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

Ранее сообщалось, что жители «тюменской матрешки» стали реже жаловаться на банки. За третий квартал 2021 года в Банк России от них поступило 1,3 тыс. обращений – это на 10% меньше, чем год назад. Одновременно увеличилось количество жалоб на микрофинансовые организации.