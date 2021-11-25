16+
Логотип Сиапресс
USD  74,6004   EUR  83,6793  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Предприниматели «тюменской матрешки» стали брать больше кредитов

В регионах Большой Тюмени выросла задолженность бизнесменов перед банками

Предприниматели «тюменской матрешки» стали брать больше кредитов
pixabay.com

За январь — сентябрь 2021 года представители малого и среднего бизнеса (МСП) Югры, Тюменской области и Ямала получили кредиты на сумму 142 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных кредитов вырос на 18%, сообщили в отделении Банка России по Тюменской области.

Совокупная задолженность по кредитам, предоставленным банками предпринимателям, выросла на 23% по сравнению с годом ранее. На начало октября она составила 156 млрд руб. Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов осталась на уровне 6%.

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам МСП сентябре 2021 года составила 9,3%. В целом по России она выросла на 1,2 процентного пункта.

«Несмотря на рост ставок, кредитный портфель субъектов МСП показывает положительную динамику. Банк России выделил дополнительный лимит в размере 60 млрд рублей на льготное кредитование субъектов МСП тех отраслей, которые наиболее пострадали от введения временных противоэпидемических мер», – отметила заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

Ранее сообщалось, что жители «тюменской матрешки» стали реже жаловаться на банки. За третий квартал 2021 года в Банк России от них поступило 1,3 тыс. обращений – это на 10% меньше, чем год назад. Одновременно увеличилось количество жалоб на микрофинансовые организации.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:56, просмотров: 192, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте обсуждают слухи о грядущей отставке замдиректора ключевого департамента 2362
  2. ​Если работник в Югре имеет повышающий коэффициент к зарплате 2,2, то странно, что на пенсии он составит 1,5 660
  3. В Сургуте пенсионерка потеряла свои сбережения из-за доверия Пенсионному фонду 625
  4. ​Вартовчанин на Land Rover сбил подростка 491
  5. ​Нефтеюганск получил нового мэра 487
  6. ​Нижневартовск лидирует по суточной заболеваемости ковидом 480
  7. ​Центральную площадь Сургута оживят 473
  8. ​Наталья Комарова выступает с обращением к югорчанам // ТРАНСЛЯЦИЯ 447
  9. ​Северяне еще могут получить компенсацию за неиспользованный из-за пандемии отпуск 416
  10. ​Очаг африканской чумы свиней в Югре ликвидирован 375
  1. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 6690
  2. ​Вартовчане сняли на видео даму с котомками и сворой бездомных псов: «И это у детского сада!» 4226
  3. ​В Нижневартовске в ДТП два человека получили травмы 3585
  4. ​Нижневартовск вышел в лидеры по суточному приросту заболевших COVID-19 3370
  5. РЖД отменяет поезд Нижневартовск – Москва 2940
  6. ​Набережная у СурГУ довела чиновников до суда 2697
  7. Дополнительные пункты вакцинации будут открыты в Нижневартовске 2580
  8. В районе Ханты-Мансийска ушел под лед вездеход с двумя мужчинами 2541
  9. ​Губернатор Югры попросила санврачей объяснить причины введения самоизоляции для непривитых в регионе 2376
  10. ​В Сургуте обсуждают слухи о грядущей отставке замдиректора ключевого департамента 2362
  1. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 12595
  2. ​Автомобилист насмерть сбил югорчанина на проезжей части 10465
  3. Загрязнение природы в Югре послужило причиной для прокурорской проверки 10448
  4. Юганец убил знакомого за непристойное поведение 10333
  5. «Загипнотизированная» югорчанка перевела аферистам взятые в кредит 100 тысяч 9975
  6. ​В Нефтеюганске ученику восьмого класса вручили медаль «За проявленное мужество» 8605
  7. Дочка «Роснефти» попалась на загрязнении леса в ХМАО 8417
  8. В Нефтеюганске отремонтировали подъезд к дачным кооперативам 8410
  9. Адвокат-накродилер отправится в тюрьму на девять лет и выплатит штраф в 100 тысяч 7779
  10. ​В ДТП в Нефтеюганском районе погиб водитель легковушки 7381

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика