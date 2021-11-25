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​Нефтеюганск получил нового мэра

Нефтеюганск возглавила депутат гордумы Эльвира Бугай

​Нефтеюганск получил нового мэра
дума Нефтеюганска

Депутат думы Нефтеюганска Эльвира Бугай стала главой города. Такое решение сегодня, 26 ноября, приняли муниципальные депутаты, пишет Znak.com.

Всего на пост мэра Нефтеюганска заявились шесть человек. В финал конкурса, как ожидалось, попали Эльвира Бугай и вице-мэр Нефтеюганска Павел Прокопович. Остальные четверо участников не набрали необходимых балов.

Эльвире Бугай 44 года, замужем, воспитывает двоих детей. Она родилась в Челябинской области, в начале 2000-х переехала в Нефтеюганск вместе с семьей. Работала главным экономистом в муниципальных спортивных учреждениях «Олимп» и «Сибиряк», а также главным бухгалтером в компании ООО «СеверЭкоСервис».

В 2016 году была избрана депутатом думы Нефтеюганска шестого созыва, где возглавила комиссию по бюджету и местным налогам. По итогам выборов в сентябре этого года Бугай снова стала депутатом думы Нефтеюганске, где получила должность вице-спикера.

Напомним, Сергей Дегтярев, возглавлявший Нефтеюганск в течение пяти лет, уволился в конце лета. Выборы нового мэра должны были состояться в октябре, однако оказались сорваны из-за разногласий членов конкурсной комиссии.


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Сегодня в 15:16, просмотров: 487, комментариев: 0
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