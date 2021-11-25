В Югре с 2022 года вводится новая выплата при рождении первого ребенка

В Югре в 2022 году появится новая социальная выплата, сообщила губернатор региона Наталья Комарова. Размер выплаты составит 15 тыс. руб., получить ее смогут женщины при рождении первого ребенка.

«Демографическая ситуация в автономном округе, как и в России, требует реализации мер демографического стимулирования, тесно связанных с мерами социальной поддержки. В 2022 году в дополнение к традиционному подарку «Расту в Югре» будет введена единовременная выплата молодым мамам», — отметила Комарова в ходе отчета о деятельности правительства региона за 2021 год.

Наталья Комарова выступила с обращением в четверг, 25 ноября, во время заседания думы региона. Выступление длилось чуть более часа. Губернатор зачитала отчет о результатах деятельности правительства округа за 2021 год, инвестиционное послание и обращение к жителям, представителям общественности региона и депутатам.