За сутки в ХМАО от COVID-19 умели 13 человек

За минувшие сутки в ХМАО выявлено 244 новых случая коронавируса в 18 муниципалитетах. В Нижневартовске зафиксировано 59 новых заболевших, в Сургуте – 43, в Ханты-Мансийске – 27, сообщает окружной оперативный штаб.

Также за сутки в регионе зарегистрировано 13 смертей от COVID-19. Сутками ранее было 11 летальных случаев. За весь период пандемии, по официальным данным, от коронавируса в ХМАО умерли 1 640 человек.

Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, в Югре находятся 17 263 человека. Состояние 180 госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, 117 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России за последние сутки выявлено 33 558 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 1 240 человек. За весь период в стране, по данным федерального оперштаба, от коронавируса скончались 267 819 человек.