Югра заняла восьмое место в стране по доле уволенных из-за сокращения штата

Чаще всего жители Югры увольняются с работы по собственному желанию. Число таких увольнений сократилось с 65% во втором квартале 2021 года до 50% в третьем. По этому показателю в третьем квартале ХМАО занял предпоследнее место в стране. Об этом следует из исследования службы HeadHunter.ru, которая проанализировала причины увольнений работников в России.

В целом по стране доля уволившихся по собственному желанию в третьем квартале году сократилась до 59%. Во втором квартале она составляла 61%. Больше всего увольнений по собственному желанию зафиксировано в Омской области (56%), Нижегородской (55,5%) и Владимирской (55,4%).

«Лидерами по увольнениям по собственному желанию осенью 2021 года стали работники, занятые в сфере продаж (68%), на производстве, в автомобильном бизнесе, туризме и общепите (по 64%). Реже остальных по собственному желанию покидают компанию-работодателя студенты, молодые специалисты (49%) и сотрудники безопасности (50%)», - отметили в HeadHunter.

Доля увольнений по сокращению штата в Югре выросла - с 6% в третьем квартале 2020 года до 9% в 2021 году. В России, напротив, зафиксировано рекордное снижение увольнений по этой причине – с 20% в 2020 году до 7% в 2021-м. Чаще всего в стране с увольнениями по сокращению штата осенью этого года сталкивались работники банков (17%), сферы безопасности (14%), инсталляции и сервиса (13%), закупок (13%) и добычи сырья (11%).