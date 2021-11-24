Медик из ХМАО и его коллеги пригласили противников вакцинации в ковидные отделения

Заместитель главврача Окружной клинической больницы Югры Денис Никитин подписал открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых есть политики и общественные деятели. Югорский врач и его коллеги из других регионов страны предложили антиваксерам лично посетить «красные зоны» медучреждений и своими глазами увидеть пациентов с коронавирусом, а также последствия, которые может вызывать это заболевание.

«Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь – чем. Но мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц», – говорится в письме.

Письмо подписали врачи 11 больниц России. В частности, свои подписи под ним поставили главврачи московских больниц №40, №52, №15 и №67 Денис Проценко, Марьяна Лысенко, Валерий Вечорко и Андрей Шкода, главврач Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

Обращение адресовано как противникам вакцинации в целом, так и конкретным людям. А именно: лидерам КПРФ и «Справедливой России» Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, политологу Сергею Кургиняну, актрисе Марии Шукшиной, певице Наталье Ветлицкой, телеведущему Оскару Кучере, певцу и композитору Юрию Лозе.

Авторы письма надеются, что визит в «красную зону» знаменитых противников вакцинации позволит изменить их позицию, и «меньше людей будут умирать».