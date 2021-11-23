Югорчанин потерял 140 тысяч рублей на «инвестициях» в Instagram

В ОМВД России по Сургутскому району зарегистрировали новый вид мошенничества – «инвестиции» в Instagram. Жертвой аферистов стал житель поселка Нижнесортымский Сургутского района. После общения с мошенниками он потерял порядка 140 тыс. руб.

По словам потерпевшего, он увидел в Instagram аккаунт, принадлежавший пользователю Александру Федуну. В историях аккаунта, которые действовали 24 часа, была инструкция, как вложить деньги и получить прибыль, и изображения с якобы реальными выплатами. Югорчанин в тот же день написал владельцу аккаунта. Ему пришел ответ с инструкцией: внести депозит на указанную карту (минимум тысячу рублей), отправить скриншот чека о внесении денег, имя отправителя и номер банковской карты для вывода денежных средств.

«Также было указано, что с момента отправления денежных средств начинается срок 24-48 часов, и приведен пример: "Вложили 5 ноября в 12:00 – 100 000 Р. Получили 150 000 Р в промежутке – 6 ноября 12:00/ 7 ноября 12:00"», - сообщили подробности в полиции.

Сначала мужчина перевел тысячу рублей, затем – две тысячи. Он продолжал это делать, поскольку каждый раз получал чеки о переводе ему на карту выросших в полтора раза сумм. После внесения 50 тыс. руб. югорчанин получил на карту 75 тыс. руб. Воодушевленный югорчанин решил сыграть по-крупному и внес 200 тыс. руб. - личные средства и полученную прибыль. Не дождавшись возврата инвестированных денег в течение 48 часов и ответа на свои сообщения, он несколько раз позвонил в Instagram на указанный аккаунт. Никто не ответил, а на следующий день аккаунт удалили.

В полиции отметили, что деньги мужчина переводил на банковские карты, принадлежащие разным людям. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.