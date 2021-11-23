В оперштабе Югры рассказали о правилах выдачи QR-кода после вакцинации «Спутником Лайт»

Жители ХМАО, которые впервые вакцинируются препаратом «Спутник Лайт», получат QR-код на Госуслугах через 21 день после укола. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

«Это связано с тем, что необходимая иммунная защита формируется только через три недели после введения препарата», - уточнили в оперштабе.

Там добавили, что при вакцинации ранее переболевших препаратом «Спутник Лайт» сертификат начинает действовать в день прививки.

Ранее в Югре ввели обязательную самоизоляцию для всех, кто не переболел коронавирусом или не поставил себе вакцину. Ограничения действуют в Нефтеюганске, Урае, Нягане и Кондинском районе. Непривитые и не переболевшие граждане могут выходить из дома только для того, чтобы вынести мусор, сходить за продуктами или в аптеку, выгулять домашнее животное не более чем в 100 метрах от дома, погулять в парках и скверах, а также помочь родственникам старше 60 лет. Жесткие меры будут действовать в регионе до 5 декабря включительно.