Наталья Комарова рассказала, кто понудил ее подписать постановление о самоизоляции непривитых

Губернатор Югры Наталья Комарова попросила главу окружного управления Роспотребнадзора Майю Соловьеву объяснить причины, по которым в четырех муниципалитетах введен режим самоизоляции для не привитых от ковида и не переболевших вирусом граждан.

«Майя Геннадьевна, попрошу в вашем выступлении прокомментировать те обстоятельства, которые понудили управление Роспотребнадзора предложить губернатору решения в отношении тех муниципалитетов, о которых я сказала выше», - сказала глава региона во время заседания оперативного штаба.

Майя Соловьева начала свое выступление со статистики прививочной кампании и заболевших гриппом, ОРВИ и COVID-19. При этом оказалось, что заболеваемость выше среднеокружной в Урае, Кондинском районе Нижневартовском районе, Нижневартовске и некоторых других муниципалитетах.

На вопрос губернатора главный санврач округа ответила в конце выступления: «В этих территориях длительное время мы наблюдали значительный рост, в 2,3 раза превышающий окружные цифры. Посмотрели их структуру, кто там болеет и где эти люди заражаются. И предложили вам именно такие меры».

Напомним, с 22 ноября по 5 декабря в Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе введен режим обязательной самоизоляции для не привитых и не переболевших коронавирусом граждан. Им можно выходить из дома, но с некоторыми ограничениями.