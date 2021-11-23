В Югре за сутки выявили 247 новых случаев заражения ковидом

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 247 новых случаев заражения коронавирусом в 19 муниципалитетах. Из них в Нижневартовске – 49, в Сургуте – 46, в Нефтеюганске – 31, сообщает окружной оперативный штаб. За всю пандемию в ХМАО выявили 88 030 случаев заражения.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 42, с симптомами ОРВИ – 202, в бессимптомной форме заболевания – 3.

Смогли победить болезнь 214 жителей региона. Выздоровели за весь период пандемии — 80 620 человек.

Скончались за сутки в Югре одиннадцать человек. За весь период пандемии в округе, по официальным данным, от COVID-19 умерли 1 627 человек.