В ДТП в Октябрьском районе Югры погибли трое мужчин

Три человека погибли в ДТП в Октябрьском районе накануне, 22 ноября. Авария произошло в 18:15 на 35 км дороги Нягань – Талинка. По данным УМВД по ХМАО, 61-летний водитель автомобиля Renault Duster не учел дорожные и метеорологические условия и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым фургоном Isuzu. От столкновения фургон развернуло на проезжей части, после чего на него наехал двигающийся следом автомобиль Toyota HiAce.

«В результате происшествия водитель RenaultDusterи двое пассажиров, мужчины 1984 и 1985 годов рождения, погибли на месте. Водитель Isuzu с многочисленными травмами был госпитализирован в Няганскую окружную больницу», - сообщили в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.