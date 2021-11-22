Проведение массовых и выездных свадеб в Югре приостановлено до 31 декабря

Массовые и выездные свадьбы и другие торжественные мероприятия в Югре запрещены до 31 декабря из-за коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте окружного правительства.

«До 31 декабря предоставление госуслуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется по предварительной записи в соответствии с установленным режимом работы, с одновременным нахождением в помещении не более восемь человек, включая сотрудника органа», – следует из решения губернатора.

Отметим, что под запрет попали и развлекательные мероприятия, не считая тех, которые проводят спортивные и культурные учреждения.