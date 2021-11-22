Из больниц и поликлиник ХМАО на фоне пандемии коронавируса увольняется медперсонал

В ХМАО из больниц и поликлиник увольняется медперсонал, сообщил глава окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

«Не все выдерживают. Врачей и медсестер в больницах и поликлиниках за этот год стало меньше. Кто-то выбрал частную медицину, кто-то раннюю северную пенсию. Кого-то поманил длинный столичный или сахалинский рубль. Не осуждаю никого», - написал Добровольский в своем аккаунте в Instagram.

Увольнение медиков, по мнению Добровольского, также связано с большой нагрузкой на врачей, усилившейся с начала пандемии коронавируса. «Не появилась пока та одна таблетка или укол, или вакцина, которые бы за три дня вылечили больного, или за месяц остановили распространение ковида в мире», - добавил глава депздрава.

Об увольнении медиков Алексей Добровольский сообщил после посещений больниц и поликлиник в югорских городах. По его словам, он провел десятки встреч с коллегами-врачами, «сутками напролет не выходящими из ковидных госпиталей, без выходных и до глубокой ночи отдающих себя работе в неотложных поликлинических бригадах».

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 250 новых случаев заражения коронавирусом в 22 муниципалитетах. Скончались за сутки в Югре девять человек, сутками ранее было 12 умерших. За весь период пандемии в округе, по официальным данным, от COVID-19 умерли 1 616 человек.