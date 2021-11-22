За минувшие сутки в ХМАО выявлено 250 новых заболевших COVID-19

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 250 новых случаев заражения коронавирусом в 22 муниципалитетах. Из них в Нижневартовске – 46, в Сургуте – 45, в Нефтеюганске – 19, сообщает окружной оперативный штаб.

«На момент выявления у 235 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно», - уточнили в оперштабе.

Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 16 493 человека. Состояние 191 госпитализированного пациента оценивается как тяжелое, 133 человека подключены к ИВЛ.

Скончались за сутки в Югре девять человек, сутками ранее было 12 умерших. За весь период пандемии в округе, по официальным данным, от COVID-19 умерли 1 616 человек.

В России за последние сутки выявлено 35,7 тыс. новых заболевших коронавирусом. Также зарегистрирован 1 241 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 265 336 человек, уточняет федеральный оперштаб.