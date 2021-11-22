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Югра вошла в первую десятку регионов по уровню зарплат

Каждый пятый житель ХМАО зарабатывает более 100 тыс. руб. в месяц

Югра вошла в первую десятку регионов по уровню зарплат
pixabay.com

Каждый пятый житель Югры (22,4% населения) получает более 100 тыс. руб. в месяц. По этому показателю округ занял восьмое место в рейтинге регионов по уровню зарплат в 2021 году, подготовленном РИА «Новости».

Первое место в списке заняла Чукотка, где свыше 46% работников получают 100 тысяч рублей и более. На втором месте оказался Ямал – там более 40,5% высокооплачиваемых работников. Третье место у Магаданской области с результатом 32,1%. Ненецкий автономный округ и Москва заняли четвертое и пятое места — в этих субъектах порядка 30% работников получают свыше 100 тыс. руб. в месяц.

Тюменская область оказалась на 19 месте – там доля работающих с зарплатой более 100 тыс. руб. составила 8,3%. Свердловская область оказалась на 29 месте (4,6%), Пермский край на 35 позиции (3,8%), Челябинская область – на 40 (3,3%).

Аналитики оценили доли работников с зарплатой выше 100 тыс. и ниже 15 тыс. на основе данных Росстата по средним чистым зарплатам за период с августа 2020 года по август 2021-го. Регионы проранжированы по доле работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей.


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Сегодня в 12:34, просмотров: 164, комментариев: 0
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