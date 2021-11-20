Рассказываем о всем самом главном из большой пресс-конференции Натальи Комаровой

В Югре прошла очередная ежегодная пресс-конференция Натальи Комаровой. Разговор с журналистами длился четыре часа, губернатор ответила на 50 вопросов, заданных местными, региональными, федеральными и иностранными СМИ (были представители Норвегии, Словакии и Сирии), а также местных блогеров и даже школьных студий. Из-за веяний сложного коронавирусного времени мероприятие прошло в режиме онлайн, но это же позволило качественно повысить открытость – за ходом пресс-конференции в прямом эфире могли наблюдать подписчики Натальи Комаровой в соцсетях, а также все желающие в официальных сообществах региона.

По итогам четырехчасового разговора проще сказать, какие темы НЕ были затронуты, потому что губернатор успела обозначить позицию правительства Югры (и, разумеется, в некоторых вопросах – свою личную) по широчайшему кругу тем: от локальных проблем конкретных поселений региона до общемировой климатической повестки и глобального тренда на снижение потребления углеводородов. В какой-то степени Наталья Комарова озвучивала имеющиеся у нее на руках данные по предстоящему обращению к депутатам и жителям Югры с целями и задачами на 2022 год, которое состоится в ближайшее время.

Разумеется, одной из ключевых тем, которая сейчас занимает и югорчан, и губернатора, является коронавирус. С одной стороны, вакцинация идет довольно активно, и на момент проведения пресс-конференции хотя бы первый укол поставили более 75 процентов от тех жителей региона, которым прививка показана, и это приближает регион к необходимой иммунной прослойке. С другой – на «тепловой карте» портала стопкоронавирус.рф уровень коллективного иммунитета в Югре составляет 49,5 процента, а для победы над пандемией и возвращению к нормальной жизни нужно не менее 80 процентов. И Наталья Комарова продемонстрировала решимость работать над этим дальше и брать на себя ответственность за результат.

«Как руководитель региона я исхожу из того, что органы власти должны быть готовы к организации необходимой работы для того, чтобы повлиять на темпы, скорость и последствия распространения COVID-19, – сказала глава региона. – Будут приняты решения более жесткие, значит, я должна их обеспечить, реализовать в интересах безопасности граждан. Несмотря на то, что каждый из нас по-разному оценивает, каким образом этого можно достичь. Существуют законом предусмотренные процедуры, ответственность и компетенция. Из этого будет исходить».

При этом Наталья Комарова не выразила никакого раздражения по отношению к землякам, которые по тем или иным причинам отказываются от вакцинации. «Считаю, что шаг за шагом, последовательно мы все продвигаемся к тому, чтобы принять это решение и лично участвовать в формировании коллективного иммунитета к этому страшному заболеванию», – отметила она.

В целом же Наталья Комарова отметила, что судьба грядущих новогодних праздников и строгости режима ограничений будет зависеть от сознательности югорчан, которые активно ставят прививки, и от эпидемиологической ситуации. Пока сдержанные поводы для оптимизма имеются.

Подтвердил это и главврач сургутской поликлиники №1 Максим Слепов, который в разговоре с СИА-ПРЕСС рассказал, что объявленная президентом нерабочая неделя вкупе с локальными ограничениями, введенными правительством Югры, буквально за несколько дней дали явный эффект – четвертая волна пандемии вышла на плато. «Если жители продолжат прививаться в том же темпе, с учетом того, что иммунный ответ на вакцину проявляется спустя несколько недель, мы увидим улучшения ситуации ближе к Новому году», – отметил Слепов.

По словам политолога Александра Безделова, одной из принципиальных задач Натальи Комаровой в ходе прошедшей пресс-конференции было именно донесение до широкой общественности позиции главы региона по коронавирусу, вакцинации и связанными с этим ограничениями. С этой задачей губернатор справилась.

Разумеется, вопросы о здравоохранении не ограничиваются одним коронавирусом. Так, сургутские СМИ отметили беспокойство горожан о нехватке нековидных медицинских учреждений, в частности, врачей первого звена. Наталья Комарова напомнила, что за пять лет в крупнейшем городе Югры ввели в эксплуатацию семь новых объектов здравоохранения, среди которых, в частности, поликлиника «Нефтяник», поликлиника №4 и новый корпус Сургутской ОКБ. В декабре ожидается большое событие – открытие Центра охраны материнства и детства, который коротко называют перинатальным центром, что станет прорывом в сфере сохранения репродуктивного здоровья и заботы о югорчанках и их малышах.

«Еще мы приступили к проектированию трех объектов, станция переливания крови, медико-санитарная экспертиза, бюро с патологоанатомическим отделением и станция скорой медицинской помощи. В первой половине 2022 года мы планируем получить проектно-сметную документацию, продать контракт и приступить к строительству этих объектов», – добавила Наталья Комарова. Кроме того, окружное правительство все время рассматривает возможности покупать для медицинских учреждений помещения на первых этажах жилых домов в новых микрорайонах, чтобы размещать там кабинеты терапевтов и педиатров в шаговой доступности.

Также Наталья Комарова ответила на важные политические, финансовые и хозяйственные вопросы. Так, она прокомментировала вызвавший много шума закон Клишаса-Крашенинникова о системе публичной власти, который в первоначальной редакции мог лишить Югру самостоятельности в структуре Тюменской области. Губернатор заверила журналистов и жителей округа, что регион обладает достаточным представительством в Госдуме, а также возможностью донести свою позицию до федеральных органов власти, поэтому сложившийся статус-кво громким законопроектом разрушен не будет.

Губернатор также поделилась мнением относительно заложенного в том же законе «обнуления» сроков для глав регионов и перспектив самой Натальи Комаровой на этот счет: «Как наш президент говорит, работа – это оказание услуг населению. Вот и я выполняю эту работу. Все зависит от того, насколько востребованы будут мои представления о том, как нужно людям предоставить услугу».

Большой интерес истеблишмента и жителей Нижневартовска вызвал обстоятельный ответ на один из сложных для региона вопросов – о строительстве больницы, которое продолжается уже много лет, и с тех пор подорожало в несколько раз. Наталья Комарова рассказала, что объект готов на 75 процентов, и срок его ввода в эксплуатацию установлен на второй квартал 2022 года. Интереснее было объяснение ситуации с ценой этого проекта.

«Стоимость одного квадратного метра объекта составляет 235,8 тысячи рублей. Если взять аналоги таких объектов, то, например, это открытые данные, стоимость больницы с родильным домом в Коммунарке – 245,3 тысячи рублей, лечебно-диагностический корпус Архангельской областной детской клинической больницы – 410,6 тысячи рублей. В этом смысле стоимость этого объекта, несмотря на то, что многократно вносились изменения в проектно-сметную документацию, вы правы, находится в границах средних или типовых затрат на создание таких объектов», – подчеркнула глава региона. Она также рассказала, что служба контроля управления капстроительства региона по ее поручению проводит проверку всех обстоятельств, которые привели к затягиванию возведения больницы и роста цены.

Был затронут и базовый для Югры аспект стабильности – добыча нефти и вытекающий из нее (в прямом и переносном смысле) доходы окружного бюджета. Если в 2020 году объемы добычи упали снизились по сравнению с 2019-м (во многом – из-за известного соглашения ОПЕК+), то на данный момент по итогам десяти месяцев в регионе извлекли на 1,2 млн тонн нефти больше, чем за тот же период прошлого года. «Мы по итогам года на основании данных недропользователей прогнозируем добычу нефти в 2021 году больше, чем в 2020. Не добьемся уровня 2019 года, но будем где-то на этой планочке», – заверила Наталья Комарова, и добавила, что с бюджетом Югры все в порядке, так как на него влияет не только объемы добычи и стоимость барреля в мире, но и курс валют.

Напомним, что, по словам замгубернатора Веры Дюдиной, доходы казны Югры в 2022 году будут выше примерно на десять процентов по сравнению с 2021-м, и все параметры бюджета уже утверждены – он, как обычно, будет социально направленным, но при этом – с необходимыми вложениями в развитие экономики.

Наталья Комарова прокомментировала строительство второго моста через Обь в районе Сургута – этот проект поддержан на уровне президента и правительства, и будет реализован до 2025 года. Общая стоимость – почти 63 млрд рублей, причем если материалы в течение ближайших лет будут дорожать – федеральная власть готова индексировать эту сумму, чтобы выполнить этот стратегический с транспортной точки зрения проект.

По просьбе девушки-блогера, которая путешествует по России и записывает видео с разных регионов, Наталья Комарова поделилась мнением о том, что можно посмотреть в Югре с туристической точки зрения: «Бывалым туристам, гостям Югры обязательно стоит включить в график посещений Приполярный Урал, гору Неройку, месторождение горного хрусталя Додо. Приезд в Ханты-Мансийск даст возможность побывать на слиянии Оби и Иртыша – уникальное место, окунуться в атмосферу каменного века среди бронзовых скульптур Археопарка, который стал известным во всем мире брендом нашего региона. Ну, и конечно, город Когалым с океанариумом, который входит в десятку лучших на континенте».

Были в прошедшей пресс-конференции и некоторые черты «прямой линии» – когда журналисты задавали вопросы о конкретных проблемах отдельных территорий, и Наталья Комарова сразу же давала поручения своим коллегам по разрешению этих ситуаций. Например, губернатор распорядилась в ближайшее время пустить на стройку нижневартовской больницы представителей прессы, чтобы они могли своими глазами посмотреть на происходящее и передать своей аудитории. При этом же Наталья Комарова демонстрировала детальное погружение во все даже самые локальные вопросы – этому способствует и ее тщательная работа с социальными сетями, и личные поездки по территориям, где губернатор обязательно общается с жителями. Открытость как для журналистов, так и для простых югорчан, стала одной из визитных карточек Натальи Комаровой.

«Такой формат большой пресс-конференции для Натальи Владимировны не нов, она не в первый раз использует его для донесения мыслей о развитии региона до граждан Югры, – отмечает Александр Безделов. – Надо понимать, что глава региона переняла опыт президента с его большими пресс-конференциями, спроецировала его на свою территорию и теперь успешно использует. Важность подобных мероприятий еще и в том, что Югра – специфический регион, где есть несколько центров притяжения, по размерам превосходящих даже столицу, и губернатор должен быть связующим звеном между ними. Так что выступления Натальи Комаровой в СМИ и прошедшая пресс-конференция – один из способов, которыми она консолидирует округ».