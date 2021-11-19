16+
Логотип Сиапресс
USD  72,7617   EUR  82,5845  

Новости

Больше новостей
Система QR-кодов эффективна в борьбе с распространением коронавируса?
Комментировать
0
Вы брали кредит в микрофинансовых организациях?
Комментировать
0
Нужно ли было демонтировать кафе «Гудок» в ж/д вагоне возле парка аттракционов?
Комментировать
0
Оцените уборку своего двора от снега!
Комментировать
0
Больше опросов

​Представители Югры поделились с федеральными коллегами новациями в семейной и демографической политике

Югра принимает участие во всероссийской конференции по вопросам Десятилетия детства

​Представители Югры поделились с федеральными коллегами новациями в семейной и демографической политике
Фото edu.gov.ru

Замгубернатора Югры Всеволод Кольцов представляет наш регион на III конференции по вопросам реализации Десятилетия детства под патронажем министерства просвещения России. В мероприятии участвуют представители регионов и крупных федеральных структур – сенаторы, уполномоченный по правам ребенка, Общественная палата, НКО и многие другие, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры. Председательствует вице-премьер Татьяна Голикова.

Всеволод Кольцов рассказал широкой аудитории о том, какие новации, идеи и решения реализует Югра в политике относительно семьи, детства и демографии. «В Югре сформирован детский бюджет, который ежегодно увеличивается. За три последних года увеличение составило более 20 млрд рублей или 29 процентов. Увеличение обусловлено в том числе и ростом детского населения. За 10 лет его численность в Югре увеличилась на 24,7 процента (почти на 85 тысяч детей). Для югорских семей, имеющих детей, предусмотрено более 50 видов выплат, 16 из которых введены за последние три года. Почти 1/3 детского населения автономного округа ежегодно получают государственную поддержку», – подчеркнул госслужащий.

Он также привел успехи автономного округа на поприще поддержки семей с детьми. Так, в 2021 году подарки новорожденным «Расту в Югре» получили 18,5 тысяч семей. При рождении третьего и последующих детей в регионе предоставляется югорский семейный капитал в размере 150 тысяч рублей – в 2021 году его получили почти пять тысяч семей. Плюс – единовременная выплата в размере 35 тысяч рублей на неотложные нужды для поддержки многодетных югорчан в пандемию. Отсюда один из ярких показателей – рост количества многодетных семей в Югре в три раза за десять лет – с 11 до 34 тысяч.

Не забывают и про семьи, не имеющие статус многодетных – например, при рождении второго ребенка округ дает 600 тысяч рублей на погашение ипотечных кредитов. За десять лет в Югре стало на 52 процента меньше сирот и на 66 процентов снизилось число людей, лишенных родительских прав. При этом 99,9 процентов детей, все же оставшихся без родных родителей, живут в семьях. В три раза за десять лет снизилось количество малышей, оставленных матерями сразу после рождения.


нравится (0) не нравится (0)
19 ноября в 23:00, просмотров: 132, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В районе Ханты-Мансийска ушел под лед вездеход с двумя мужчинами 1292
  2. В Сургуте задержан врач, торгующий поддельными документами о медотводе от ковид-вакцинации 978
  3. ​Кастрированная собака, выпущенная на улицу, остается животным, которому нужно что-то или кого-то есть 674
  4. «Еще один Герой ушел из жизни». В Сургуте скончался 95-летний ветеран ВОВ 617
  5. ​В фермерском хозяйстве «Капсамун» Сургутского района уничтожат поголовье свиней из-за африканской чумы 579
  6. Регоператор «Югра-Экология» не поделил мусор со своим подрядчиком в Сургуте 568
  7. ​Актировка: 1-4 классы второй смены 530
  8. В Югре кладовщица детсада потратила бюджетные деньги на пылесос и холодильник 497
  9. Куда сходить в Сургуте на выходных 20-21 ноября? // АФИША 467
  10. ​Назван топ-5 зарплат детских врачей в Югре 464
  1. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 6929
  2. ​В Сургуте снесли старейшее кафе. Горожане недовольны 4492
  3. ​Депутат Анатолий Сименяк потерял супругу 3936
  4. Прокуроры Нижневартовска заблокировали сайты с продажей поддельных паспортов 3771
  5. Ресторан «VIP 777» решил пойти на мировую 3461
  6. Почему отгудел поезд-ресторан 3047
  7. ​За аварийными перекрестками Нижневартовска будет следить «большой брат» 3005
  8. «Она жаловалась долгое время». Муж медсестры из ХМАО высказался о ее самоубийстве 2607
  9. Больницу-долгострой в Югре обещают сдать во втором квартале 2022 года 2606
  10. «Сургут сам по себе светлый» 2504
  1. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 10817
  2. ​В Нефтеюганске вынесли приговор главарю банды за попытку ограбить Роснефть 9186
  3. ​Автомобилист насмерть сбил югорчанина на проезжей части 8666
  4. Загрязнение природы в Югре послужило причиной для прокурорской проверки 8663
  5. ​Покуда жив-здоров... 8657
  6. Юганец убил знакомого за непристойное поведение 8553
  7. «Загипнотизированная» югорчанка перевела аферистам взятые в кредит 100 тысяч 8174
  8. Адвокат-накродилер отправится в тюрьму на девять лет и выплатит штраф в 100 тысяч 7526
  9. ​Легковушка влетела под фуру на трассе под Нефтеюганском, погиб человек 7284
  10. С 8 ноября кандидаты в мэры Нижневартовска могут начать подавать документы 7096

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика