В Югре начали проверку из-за голого мужчины, который подключился к онлайн-уроку семиклассников

К Урайским школьникам на онлайн-занятие заглянул голый мужчина. Как сообщает информационное агентство URA.RU со ссылкой на местного депутата Леонарда Насибуллина, неизвестный смог подключиться к дистанционному уроку семиклассников. Инцидент произошел 17 ноября.

«Считаю это вопиющим фактом и намерен поднять этот вопрос на ближайшем заседании городской думы», — прокомментировал народный избранник журналисту агентства, отметив, что написал обращение прокурору города.

В УМВД Югры уже начали проверку по факту происшествия.