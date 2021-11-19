В Югре зарегистрировали 254 новых случая за сутки

За минувшие сутки в Югре выявили 254 новых случая коронавирусной инфекции в 21 муниципалитете. Лидерами по суточному приросту остаются Нижневартовск (53), Сургут (48) и Ханты-Мансийск (23).

«На момент выявления у 217 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 15 781 человек, сняты с наблюдения – 388 759», – сообщил оперштаб.

Состояние 182 пациентов тяжелое, 135 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных исходов выросло до 1 581 – за сутки скончались 11 человек.

За весь период пандемии в округе зарегистрировали 87 017 случаев коронавирусной инфекции.