Югорские школьники остались довольны пилотным проектом по выбору блюд из меню

В школе поселка Барсово Сургутского района несколько месяцев тестируют пилотный проект по выбору блюд из меню. Учащиеся и их родители признали проект успешным. Теперь возможность выбора блюд появится и в других школах муниципалитета.

Как сообщили в администрации Сургутского района, старшеклассники школы в Барсово могут выбирать меню из двух вариантов на двухнедельный срок. Голосование проходит внутри каждого класса, выбор остается за большинством.

«Мы провели анкетирование родителей, которое свидетельствует о том, что этот проект удался. В Барсовской школе 100% родителей и детей удовлетворены качеством питания. Это повод для того, чтобы такую же систему питания развернуть в остальных учреждениях образования», - сообщила начальник отдела организации и обеспечения отдыха детей районной администрации Ольга Лазарева.

В ближайших планах - запуск питания по данной системе в школах № 4 и 7 Лянтора, а затем в других поселениях.

По словам организаторов питания, в Сургутском районе школьники предпочитают выпечку, фрукты и овощи, а вместо супа выбирают второе. Технологи стараются разнообразить питание учащихся, чтобы завтраки, обеды и полдники были не только полезными, но и вкусными.