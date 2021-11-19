В ХМАО возбуждено уголовное дело по факту многомиллионной задолженности по зарплате

В Сургутском районе ООО «Производство металлических конструкций-Норд» («ПМК-Норд») не платило сотрудникам зарплату с апреля. Возбуждено уголовное дело по статье «полная невыплаты свыше двух месяцев заработной платы».

Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, без зарплаты остались 44 сотрудника ООО «ПМК-Норд». Проверка показала, что деньги у предпринимателя были, однако они использовал их на другие цели, в том числе на оплату хозяйственных нужд и для расчетов с контрагентами. Общая сумма задолженности перед работниками компании превысила 9 млн руб.

Прокурор района внес гендиректору предприятия представление, работодатель приступил к погашению образовавшейся задолженности. Также прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.

«Результат расследования уголовного дела и погашение задолженности по заработной плате находятся на контроле прокуратуры», - уточнили в окружной прокуратуре.