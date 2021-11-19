В ХМАО началась акция «Почта Деда Мороза»

В ХМАО накануне стартовала акция «Почта Деда Мороза» – теперь маленькие жители округа могут пообщаться с зимним волшебником с помощью писем.

«В этом году Почта России предлагает жителям округа на выбор адресовать письма разным зимним волшебникам нашей многонациональной страны. Чтобы письмо попало к главному Деду Морозу страны, необходимо указать на конверте следующий почтовый адрес: 162390, Вологодская обл., Великий Устюг, Октябрьский пер., д. 1А, Деду Морозу. Но если даже ребенок не запомнит и просто напишет в адресе «Деду Морозу», письмо все равно будет отослано прямиком в вотчину зимнего волшебника. Главное, не забыть наклеить марки на конверты и открытки», – рассказали в пресс-службе Почты России.

Отмечается, что для того, чтобы получить ответное письмо от Деда Мороза, ребенку необходимо указать свой адрес. Отправка писем осуществляется систематически, каждый день. Акция завершится к 31 декабря, чтобы письма гарантированно смогли дойти до адресата. Более подробную информацию можно узнать в отделении почты.