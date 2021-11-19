В Нягани вынесен приговор по делу о мошенничестве в детском саду «Теремок»

Няганский горсуд вынес обвинительный приговор бывшей кладовщице детского сада №3 «Теремок». Следствие и суд установили, что подсудимая в период с апреля 2018 года по сентябрь 2019-го помогала заведующей совершать растрату денег, выделенных на нужды садика. Кладовщица подготовила фиктивные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о перечне приобретаемых товаров, а затем передала их в финансовую службу администрации города для оплаты.

«На полученные деньги, выделенные на нужды детского сада, подсудимая с заведующей детского сада и еще одним сотрудником детского сада приобретали товары для личного пользования (сотовые телефоны, пылесосы, холодильники и др.). В общей сложности совершена растрата денежных средств в сумме более 2 млн руб.», - уточнили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Кроме того, в период с сентября 2019 года по июнь 2020-го кладовщица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, похитила свыше 3,5 млн руб., выделенных детсаду в качестве субсидий.

Подсудимая частично возместила причиненный ущерб, также она заключила досудебное соглашение. С учетом этого суд назначил ей наказание в виде условного лишения свободы сроком на 4 года, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

В отношении заведующей и еще одной сотрудницы садика дело находится на рассмотрении в суде.