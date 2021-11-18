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В Когалыме мать и дочь потеряли свыше миллиона рублей из-за «зеркальных» кредитов

Две югорчанки набрали «зеркальных» кредитов на миллион рублей и отдали деньги мошенникам

В Когалыме мать и дочь потеряли свыше миллиона рублей из-за «зеркальных» кредитов
pixabay.com

Свыше миллиона рублей потеряли мать и дочь из Когалыма после общения с мошенниками. Как сообщили в УМВД по ХМАО, 61-летней жительнице города позвонил неизвестный и представился полицейским. Он сообщил, что полиция якобы задержала мошенника, который незаконно добывал персональные данные граждан и оформлял на них кредиты. Звонивший убедил пенсионерку, что на ее имя оформлено три кредита в разных банках. Чтобы их аннулировать, мошенник предложил женщине оформить на себя так называемые «зеркальные» кредиты.

В течение трех дней женщина оформила кредиты в разных банках и перевела деньги на банковские счета, которые назвал аферист. Все это время ее сопровождала 39-летняя дочь. Поняв, что пенсионерка ходит по банкам не одна, мошенник запросил личные данные дочери женщины.

«Он объявил родственникам, что, проверив по базам данных, обнаружил еще один якобы оформленный кредит. Взяв еще один кредит уже на дочь, потерпевшие перевели на банковские счета мошенников 450 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе окружного УМВД.

В общей сложности мать и дочь потеряли 1 млн 250 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.


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Сегодня в 16:41, просмотров: 163, комментариев: 1
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Швондер.
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Красавцы

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