В Нефтеюганске завершился прием заявок от кандидатов на пост главы города

В Нефтеюганске завершился прием документов на участие в выборах мэра города. Всего заявки в конкурсную комиссию при думе муниципалитета подали шесть человек. До 25 ноября члены комиссии должны отобрать не менее двух кандидатов, а затем представить их депутатам думы. Из двух претендентов народные избранники выберут мэра города.

Фаворитами на должность главы города считаются вице-мэр Павел Прокопович и экс-депутат городской думы Эльвира Бугай, пишут со ссылкой на источники в думе СМИ.

Напомним, Сергей Дегтярев, возглавлявший Нефтеюганск в течение пяти лет, уволился в конце лета. Выборы нового мэра должны были состояться в октябре, однако оказались сорваны из-за разногласий членов конкурсной комиссии.