Прокуратура ХМАО добилась увольнения полицейского из-за нарушений в декларации о доходах

В Югре уволен сотрудник УМВД из-за выявленных нарушений в декларации о доходах, сообщает окружная прокуратура.

«В ходе прокурорской проверки выявлены факты предоставления сотрудником органа внутренних дел в течение нескольких лет заведомо недостоверных сведений о доходах на себя и супругу», - сообщили в надзорном ведомстве.

Установлено, в частности, что супруга полицейского длительное время получала значительный доход без оформления трудовых отношений с организацией. Сотрудник полиции об этом знал, но не внес данные о доходах жены в декларацию. Кроме того, он скрыл сведения о наличии более 10 открытых счетов в банках, по которым имелось движение денежных средств.

«Учитывая значимость совершенного правонарушения, за неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, сотрудник полиции уволен со службы в органах внутренних дел в связи с утратой доверия», - отметили в окружной прокуратуре.