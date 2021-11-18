Югорские биатлонисты вошли в состав сборных России на этапы Кубка мира и Кубка IBU

Никита Поршнев из Нижневартовска вошел в состав мужской сборной команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта ХМАО – Югры. Первые гонки Кубка IBU пройдут с 23 по 28 ноября в городе Идра в Швеции.

«По сумме итогов двух контрольных гонок в Ханты-Мансийске 12 и 13 ноября в составе команды, который выступит на первых этапах Кубка IBU, выступит Никита Поршнев, представляющий Нижневартовск», - говорится в сообщении ведомства.

На контрольных стартах в спринте Никита занял четвертое место, а на следующий день стал победителем в масс-старте.

В состав женской сборной команды России по биатлону также вошли представительницы Югры. По итогам контрольных стартов в Тюмени на Кубок мира отправится Кристина Резцова из Ханты-Мансийска, а на Кубке IBU выступит Екатерина Носкова из Нижневартовска.