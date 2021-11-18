В Югре накануне выявили 251 новый случай коронавируса

В Югре за сутки коронавирус выявили у 251 человека. За всю пандемию лечение проходили 86 763 жителей округа. Об этом информирует оперштаб.
Новые случаи зафиксированы в 19 муниципалитетах:
- Нижневартовск – 61;
- Сургут – 46;
- Ханты-Мансийск – 19;
- Кондинский район – 17;
- Советский район – 16;
- Нягань – 14;
- Урай – 12;
- Мегион – 10;
- Нижневартовский район – 10;
- Радужный – 9;
- Югорск – 8;
- Когалым – 7;
- Пыть-Ях – 6;
- Сургутский район – 6;
- Октябрьский район – 4;
- Березовский район – 3;
- Лангепас – 1;
- Белоярский район – 1;
- Нефтеюганский район – 1.
«На момент выявления у 199 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 48 зафиксирована пневмония, у 4 – бессимптомно. Контакт установлен в 251 случае. Состояние 203 пациентов тяжелое, 153 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.
Накануне с лабораторно подтвержденным диагнозом скончались 17 человек. За весь период от COVID-19 умерли 1 570 человек. За сутки излечились 175 человек, за весь период пандемии – 79 642 югорчанина.