Югорчане могут снять наличные деньги с банковской карты на кассах магазинов

В регионах «тюменской матрешки» все более популярной становится услуга кэшаут, которая позволяет снимать наличные с банковской карты на кассах торгово-сервисных предприятий. По данным банка России, подобную услугу в Югре, ЯНАО и Тюменской области оказывают уже 1,4 тыс. торговых точек. Из них в Тюменской области – 657 точек кэшаут, в ХМАО – 527 и на Ямале – 188. За год количество точек увеличилось на 6%.

«За 9 месяцев 2021 года жители региона воспользовались сервисом более 6 тыс. раз. Общая сумма полученных наличных составила 5,6 млн рублей», - отметили в пресс-службе банка.

Воспользоваться сервисом кэшаут можно только при совершении покупки, при этом сумма покупки может быть минимальной. Ежедневный лимит выдачи наличных составляет 5 тыс. руб., ежемесячный – 30 тыс.

По данным Банка России, услуга кэшаут особенно востребована в сельской местности, где отсутствуют банкоматы и неразвита платежная инфраструктура, и люди предпочитают наличные расчеты.