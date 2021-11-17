За сутки в ХМАО зарегистрировано 255 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в ХМАО выявлено 255 новых заболевших коронавирусом в 19 муниципалитетах, сообщает окружной оперативный штаб. Из них в Нижневартовске – 57, Сургуте – 42, Урае – 30 и Нефтеюганске – 16.

«На момент выявления у 214 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 40 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно», - уточнили в оперштабе.

Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 15 606 человек. Состояние 205 госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, 152 больных подключены к ИВЛ.

Также за сутки в Югре от коронавируса умерли 13 пациентов, сутками ранее было 8. За весь период пандемии в округе, по официальным данным, жертвами инфекции стали 1 553 человека.