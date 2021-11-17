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​В Югре на помощь бездомным животным выделили 240 миллионов рублей

Наталья Комарова рассказала о новой концепции обращения с животными в Югре

​В Югре на помощь бездомным животным выделили 240 миллионов рублей
Фото: vk.com/shtabugra

В Югре на помощь бездомным животным выделили почти 40 млн рублей из регионального бюджета и еще 200 миллионов суммарно из средств муниципалитетов. О реализации новой концепции по обращению с «братьями меньшими» рассказала губернатор округа Наталья Комарова во время ежегодной пресс-конференции.

«Этим документом предусмотрена главная концептуальная идея – ни одно животное не должно остаться без владельца. Все, что сейчас обсуждается, связано с тем, что мы сами создали такую проблему. Мы сначала завели домашнее животное, например, собаку, затем ее разлюбили и выбросили на улицу», – отметила Наталья Комарова.

По данным автоматизированной информационной системы «Домашние животные» в регионе на сегодня зарегистрировано 38 тысяч животных, из них 3 800 без владельца. «Размещены в приютах – 2 380, чипированы – 3 821, вакцинированы от бешенства – 3 379, стерилизованы – 2 534, выпущены в прежние места обитания – 1 441 животное», – поделилась статистикой губернатор Югры.

Подробнее о том, как в Югре обстоят дела с безнадзорными животными – в материале siapress.ru «Не собачье дело»


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Сегодня в 11:24, просмотров: 114, комментариев: 0
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