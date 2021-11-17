На подготовку к зиме в Югре направили 3,8 миллиарда рублей

На подготовку к осеннее-зимнему периоду в Югре направлено 3,8 миллиарда рублей. Пуск теплоснабжения обеспечен на 100 процентах объектов. Информацию озвучили на заседании межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Югры, передает окружной департамент общественных и внешних связей.

На данный момент завершена выдача паспортов готовности потребителям теплоэнергии, теплоснабжающим организациям автономного округа. Во время подготовки к отопительному сезону выполнено около 1,5 тысячи мероприятий.

Что касается дачных поселков, электросетевое хозяйство 254 садовых товариществ из 517 передано на баланс территориально-сетевых организаций. В процессе передачи еще 46. По оставшимся 217 садовым товариществам заключены соглашения об аварийном прикрытии.