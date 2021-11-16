Должность руководителя Югорского фонда капремонта получил Андрей Бойко

Андрей Бойко назначен генеральным директором Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов. До этого он возглавлял структуру в статусе врио руководителя.

«Назначить на должность руководителя Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов Бойко Андрея Александровича с 15 ноября 2021 года», — говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном сайте госоргана.

Среди претендентов на должность руководителя проводилось профессиональное тестирование. «По итогам тестирования Андрей Бойко набрал 49 из 50 возможных баллов», - уточнили в фонде.

Предыдущим руководителем фонда капремонта была Елена Дарибабина. Она возглавляла структуру с 2018 года и уволилась в апреле этого года после многочисленных претензий в ее адрес.