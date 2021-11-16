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В Нягани сотрудницам школы грозит лишение свободы за подделку ПЦР-тестов на коронавирус

Сотрудницы школы в Югре стали фигурантками уголовного дела за подделку ПЦР-тестов

В Нягани сотрудницам школы грозит лишение свободы за подделку ПЦР-тестов на коронавирус
pixabay.com

В Нягани возбуждены уголовные дела в отношении двух сотрудниц одной из школ. Женщины подозреваются в приобретении и использовании заведомо поддельных медицинских документов, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года.

По данным ведомства, 55-летняя и 41-летняя женщины при выходе из отпусков предоставили руководству школы справки о прохождении ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции. Для проверки подлинности предоставленные документы были направлены в лабораторию, в которой они якобы выдавались.

«Медицинская организация подтвердила, что результаты лабораторных исследований на COVID-19 являются поддельными, ранее гражданки с такими анкетными данными в медучреждение не обращались», - отметили в полиции.


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Сегодня в 14:53, просмотров: 307, комментариев: 1
Комментарии:
Александр
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Сегодня в 17:27
А какую юридическую силу имеет куриный код, если законопроект о нем только рассматривается?

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