Жительница Югры вызвала участкового из-за «подозрительных предметов» в квартире и избила его

Жительница Березовского района стала фигуранткой уголовного дела. Она подозревается в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в СУ СКР по ХМАО-Югре.

По данным следствия, преступление произошло поздним вечером 8 октября. 56-летняя женщина, будучи пьяной, вызвала к себе домой участкового уполномоченного, поскольку обнаружила в квартире «подозрительные предметы». Но женщине не понравилось поведение полицейского, из-за чего она несколько раз ударила рулоном обоев и другими подручными средствами по телу представителя власти.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается», - уточнили в ведомстве.