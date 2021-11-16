МФЦ в ХМАО начинают раздачу сертификатов о вакцинации против коронавируса

С сегодняшнего дня жители Югры могут обратиться в МФЦ для получения сертификата о вакцинации против коронавируса. Эта услуга актуальна для тех, кто не зарегистрирован на портале «Госуслуги» или не может самостоятельно распечатать документ.

«С 16 ноября в автономном округе граждане смогут получать сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг на бумажном носителе. Обратиться за сертификатом могут не только граждане, сделавшие прививку, но и те, кто имеет противопоказания к вакцинации или уже переболел коронавирусной инфекцией», - сообщила накануне губернатор Югры Наталья Комарова.

Постановление, расширяющее функционал МФЦ, на прошлой неделе подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Попасть на прием в офисы МФЦ в ХМАО можно только по предварительной записи на портале mfc.admhmao.ru. Записаться на прием также можно по телефону.