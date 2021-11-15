Первый компонент вакцины против COVID-19 в Югре поставили 72,5% жителей

В Югре вакцинацию против коронавируса завершили порядка 63% жителей, сообщила на заседании оперативного штаба губернатор округа Наталья Комарова.

«На 15 ноября первым компонентом привиты 757 тысяч 415 человек (72,5% от числа всех желающих жителей ХМАО), завершили 633 746 человек (почти 63%) от общего количества граждан», - сказала Наталья Комарова.

В ходе заседания было также озвучено, что коллективный иммунитет к коронавирусу в Югре составляет 49,5%. Эти цифры совпадают со средними по стране.

По словам руководителя окружного департамента здравоохранения Алексея Добровольского, в COVID-госпиталях ХМАО стало меньше тяжелых пациентов. На стационарном лечении в Югре находятся 2 164 пациента – это на 73 человека меньше, чем неделю назад, уточнил глава депздрава.