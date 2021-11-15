В 2022 году в Югре планируют помочь более 700 беременным

В Югре сертификатом «Буду мамой» воспользовались 20 жительниц региона. В следующем году число получательниц этого вида помощи может кратно вырасти.

«В 2022 году мы планируем, что сертификатом воспользуется более 700 женщин. В составе сертификата есть такое направление, как содействие при трудоустройстве или прохождение профессионального обучения. Я его поддерживаю, поскольку это одна из самых важных преференций для женщины в такой ситуации», - рассказала губернатор Наталья Комарова во время пресс-конференции.

Сертификат «Буду мамой» действует 8 месяцев и направлен на оплату социальных услуг по оказанию помощи беременным женщинам, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Размер ежемесячной выплаты составляет в среднем 6 300 рублей.

Такой вид помощи беременным оказывается в регионе с 1 июля.