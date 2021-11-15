«Победа» ответила на претензии сенатора от ХМАО Эдуарда Исакова

Член Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков критически отозвался об авиакомпании «Победа». Он заявил, что неоднократно сталкивался с конфликтами при полетах, связанными с тем, что лоукостер, по его мнению, вытягивает деньги из пассажиров. Своим мнением сенатор поделился с гендиректором «Аэрофлота» Михаилом Полубояриновым.

«Да, она самая низкая, если базовый тариф смотреть, но потом начинается: за место доплати, за багаж доплати. И получается не сильно ниже, чем любые другие авиакомпании. Уральские авиалинии — 4,5 тысячи за плюс 10 килограмм, это уже дешевле. С 7 дешевле, Аэрофлот с багажом 23 килограмма 6 тысяч», — сказал Эдуард Исаков.

«Победа» молчать не стала. В авиакомпании заявили, что выступают против того, чтобы в билет сразу входили различные услуги. «Очевидно, сенатор считает, что было бы лучше включать в стоимость билетов сразу все услуги повышенного комфорта, вне зависимости от того, нужны они клиенту или нет. Но мы категорически против этого: наши клиенты никогда не будут платить за то, что им не нужно», - цитирует представителей «Победы» «СургутИнформ-ТВ».