Губернатор Югры объяснила, зачем поставила шесть прививок от ковида

Во время пресс-подхода губернатор Югры Наталья Комарова объяснила, почему поставила шесть прививок от коронавирусной инфекции. По ее словам, она надеется принести пользу обществу и исследователям.

«У меня есть дети, внуки. И мне крайне важно, чтобы в максимально короткие сроки были выработаны эффективные решения, преграждающие путь развитию пандемии. Честно, не знаю, почему шесть. Каждый раз брали анализы, они исследовались, и мне предлагали, и я не отказывалась. На этом не надо зацикливаться, ревакцинация от ковид не опасна. Ничего дополнительно не выросло, не отпало, все на своих местах. Буду надеяться, что принесу пользу, не только самим фактом прививки, но и за счет тех данных, которые получили исследователи», – объяснила Наталья Комарова.

Напоминаем, ранее губернатор округа рассказала, что участвует в эксперименте, который предполагает вакцинирование «Спутником V».