Наталья Комарова рассказала, как относится к отмене самостоятельности северных округов

Губернатор Югры Наталья Комарова рассказала, как относится к закону «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Соответствующий вопрос главе региона задали во время пресс-конференции.

Наталья Комарова отметила, что не видит в документе норм, отменяющий автономию округов.

«Я, как губернатор, первым делом переговорила с авторами законопроекта, и они подтвердили то, как я его воспринимаю. А он следующий – 85 регионов, субъекты РФ равные среди равных. Это закреплено в конституции. И в этой связи, если там определены равные права у жителей субъектов, значит, ответственность должна быть равной. И я исхожу, что в данном законопроекте будут одновременно изменены положения федерального законодательства, бюджетного, то никаких самостоятельности автономный округов, входящих в состав областей, не определяется. И авторы этого не планировали», – объяснила Наталья Комарова.

Также губернатор добавила, что ухудшения положения дел, касающихся взаимоотношений Тюменской области, Ямала и Югры, не ожидается.

Напомним, что 9 ноября в первом чтении депутаты Госдумы приняли закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».